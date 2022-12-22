Удары по гостинице в ДНР, где пострадал Рогозин, нанесли из гаубицы Caesar

Фото: телеграм-канал Mash

Удары по гостинице в Донецке, где находился бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, были нанесены из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и причастных к обстрелу лиц.

"Кроме того, следователи установят обстоятельства обстрелов населенных пунктов ДНР. Так, ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара были ранены жители Владимировки Волновахского района ДНР и Александровки Петровского района Донецка.

ВСУ обстреляли гостиницу в ДНР, в которой проживала группа военных советников. Внутри находились Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. Первый получил ранение в спину, его госпитализировали.



Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

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