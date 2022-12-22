Гостиницу в Донецке, где находились Рогозин и Хоценко, обстреляли по наводке – депутат ГД

Фото: телеграм-канал Mash

Гостиница "Шеш-Беш" в Донецке, в которой находились глава правительства ДНР Виталий Хоценко и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, была обстреляна по чьей-то наводке, сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

По словам парламентария, в момент атаки со стороны ВСУ он находился в данной гостинице. Всего было зафиксировано три прилета. Обстрел, уточнил он, произошел около 20:00 по местному времени. Погиб один человек.

"Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально", – приводит слова Журавлева ТАСС.

Депутат не исключил, что целью был именно Хоценко, поскольку удар произошел через десять минут после его приезда в гостиницу.

Как сообщал ранее помощник Дмитрия Рогозина, в результате обстрела экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. В настоящее время он находится в больнице.

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