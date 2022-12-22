Рогозин сообщил о предстоящей операции после полученного ранения в гостинице Донецка

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил, что после обстрела гостиницы в Донецке ему предстоит операция.

"Предстоит операция", – написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что в результате инцидента получил ранение металлическим осколком 3 на 4 миллиметра в область ваше лопатки.

Экс-глава "Роскосмоса" добавил, что в результате происшествия пострадали несколько близких ему людей, находящихся на встрече, которая была организована по случаю возвращения одного из добровольческих подразделений.

О произошедшем инциденте в гостинице Донецка стало известно ночью 22 декабря. По данным источника ТАСС, неизвестные обстреляли гостиницу, где проживали члены группы военных советников.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, в свою очередь, предположил, что обстрел был совершен по чьему-то указанию. Он подчеркнул, что на встречу Рогозина с близким окружением никого не приглашали. Он также уточнил, что не имеет предположений о личности "заказчика".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!