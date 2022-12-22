Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное – помощник

Фото: телеграм-канал Mash

Раненный при обстреле в Донецке руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное, врачи оказывают ему необходимую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника экс-главы "Роскосмоса".

"Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное", – заявил он.

По его словам, врачи приняли решение пока не извлекать осколок, попавший бывшему руководителю "Роскосмоса" в позвоночник. В настоящее время они ограничиваются перевязкой ран.

"Рогозин отказывается от эвакуации в медицинские учреждения иных регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых", – уточнил помощник.

Сам Рогозин пояснил, что его поразил металлический осколок размером 3 на 4 миллиметра, который вошел выше правой лопатки.

"Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Рогозина, он и его сослуживцы подверглись обстрелу во время рабочей встречи в гостинице, куда приехали с позиций одного из добровольческих подразделений. Он уточнил, что возглавляемая им группа экспертов проживала в этой гостиницу все последние месяцы.

"За 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров", – отметил экс-глава госкорпорации.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего определит следствие.

В ночь на 22 декабря стало известно, что Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения при обстреле гостиницы в Донецке. Сопровождающие их лица также получили ранения. Уточнялось, что Рогозин госпитализирован, угрозы его жизни нет.

По данным помощника экс-главы "Роскосмоса", ВСУ нанесли удар с помощью 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR производства французской фирмы Nexter.



Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

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