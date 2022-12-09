Рогозин сообщил, что его автомобиль подвергся обстрелу в ДНР

Фото: телеграм-канал ''РОГОZИН''

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что его автомобиль подвергся обстрелу в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике.

"Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы", – написал он в своем телеграм-канале, опубликовав фотографии сгоревшей машины.

Рогозин уточнил, что успел выбраться из автомобиля во время обстрела и продолжил путь пешком, пройдя несколько километров через простреливаемую пулеметами местность с оружием и боеприпасами.

"Но мы дошли. Поработали по неприятелю. Пообщались с нашими военнослужащими. Обещаю подробный рассказ", – добавил Рогозин.

Ранее стало известно, что Рогозин возглавил в зоне проведения СВО на Украине инспекторскую группу военных советников. Он отмечал, что группа "Царские волки" состоит из опытных военных советников и экспертов, а в их обязанности входит оказание военно-технической поддержки подразделениям Донбасса, которые участвуют в спецоперации.

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