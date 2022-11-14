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Новости

12:18

Политика

В Кремле заявили, что деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласований

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Работа бывшего руководителя госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в зоне специальной военной операции не требует согласований, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера ответил и на вопросы, касающиеся должности Рогозина. По его словам, экс-руководитель "Роскосмоса" еще не получал назначений на государственную должность.

"Нет, пока нет".<...> "Но мы, как правило, и не анонсируем (кадровые решения. – Прим. ред.), и не будем это анонсировать", – уточнил Песков.

Ранее стало известно, что Рогозин возглавил в зоне проведения СВО на Украине инспекторскую группу военных советников. Он отмечал, что группа "Царские волки" состоит из опытных военных советников и экспертов, а в их обязанности входит оказание военно-технической поддержки подразделений Донбасса, которые участвуют в спецоперации.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

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