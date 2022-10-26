Фото: телеграм-канал Shot

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о боевом настрое добровольцев, находящихся в зоне спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", – говорится в его публикации.

Рогозин отметил, что вооружение, которым обеспечили российскую армию, находится на высоком уровне. Он отметил, что это правильно, поскольку украинских солдат снабжает блок НАТО. По его мнению, в нынешних условиях нельзя недооценивать противника.

"НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит", – добавил он.

Рогозин выразил уверенность, что российские войска одержат победу. Он оценил их оснащенность, подготовку и бесстрашность.

Ранее в своем телеграм-канале Рогозин опубликовал фотографии с комбатами Донецкой Народной Республики. По словам экс-главы "Роскосмоса", он познакомился с командирами батальонов на передовой в Запорожской области.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов высказал одобрение в отношении назначения Рогозина полпредом на новых территориях. Как отметил парламентарий, Рогозин может оказаться полезным для страны вне зависимости от занимаемого поста.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Житель Забайкалья отправился добровольцем на СВО вслед за мобилизованным братом

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!