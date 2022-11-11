Рогозин заявил, что возглавил группу военных советников в зоне спецоперации

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Бывший гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин возглавил в зоне проведения специальной военной операции на Украине инспекторскую группу военных советников. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, группа "Царские волки" состоит из опытных военных советников и экспертов. Рогозин пояснил, что в их обязанности входит оказание военно-технической поддержки подразделений ЛНР и ДНР, которые участвуют в спецоперации.

"Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение", – поведал Рогозин.

Экс-глава "Роскосмоса" рассказал, что название группы восходит к русским отрядам добровольцев, которые были созданы в Югославии в ноябре 1992 года.

Ранее Рогозин опубликовал фотографию с комбатом отдельного штурмового батальона "Сомали", у которого позывной Бойкот. При этом на форме у самого экс-гендиректора "Роскосмоса" красуется нашивка с позывным Сармат. До этого он сообщал, что взял себе позывной Космос для радиообмена в зоне проведения спецоперации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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