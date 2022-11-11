Рогозин сменил позывной на Сармат

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Бывший генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сменил свой позывной на Сармат. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем телеграм-канале.

На снимке он стоит рядом с комбатом отдельного штурмового батальона "Сомали", у которого позывной Бойкот. На форме у Рогозина есть нашивка "Сармат".

Ранее Рогозин рассказал, что взял себе позывной Космос для радиообмена в зоне проведения спецоперации. До этого он поделился снимками с комбатами Донецкой Народной Республики. Он добавил, что познакомился с ними на передовой в Запорожской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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