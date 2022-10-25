16:07Политика
Решение о назначении Рогозина на новую должность пока не принималось – Песков
Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"
Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пока не получил новую должность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, посещал ли Рогозин зону специальной военной операции на Украине в официальном статусе.
Песков добавил, что решений по экс-главе "Роскосмоса" пока не принималось.
Ранее Рогозин сообщил, что в зоне СВО взял себе позывной Космос.
До этого в своем телеграм-канале экс-глава "Роскосмоса" опубликовал фотографии с комбатами Донецкой Народной Республики. Рогозин отметил, что познакомился с командирами батальонов на передовой в Запорожской области.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!