Решение о назначении Рогозина на новую должность пока не принималось – Песков

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пока не получил новую должность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, посещал ли Рогозин зону специальной военной операции на Украине в официальном статусе.

Песков добавил, что решений по экс-главе "Роскосмоса" пока не принималось.

Ранее Рогозин сообщил, что в зоне СВО взял себе позывной Космос.

До этого в своем телеграм-канале экс-глава "Роскосмоса" опубликовал фотографии с комбатами Донецкой Народной Республики. Рогозин отметил, что познакомился с командирами батальонов на передовой в Запорожской области.

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