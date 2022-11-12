Рогозин призвал закупать для спецоперации лучшее вооружение

Фото: kremlin.ru

Бывший гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что для участников спецоперации РФ на Украине необходимо закупать самое эффективное вооружение. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в условиях обострения конфликта обычный алгоритм осуществления госзакупок не работает. Он подчеркнул, что сейчас нельзя допускать длительных процедур согласования. Рогозин призвал также отказаться от выбора самого дешевого оружия и отдать предпочтение тому, которое будет наиболее эффективно в зоне боевых действий.

"Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте", – добавил он.

Рогозин рассказал, что Соединенные штаты осуществляют закупки самых лучших вооружений. Это выяснилось, когда российским войскам удалось захватить некоторые образцы. Изучив их, стало понятно, как американцы подходят к этому вопросу.

Ранее стало известно, что Рогозин возглавил в зоне проведения специальной военной операции на Украине инспекторскую группу военных советников.

По его словам, группа "Царские волки" состоит из опытных военных советников и экспертов. Рогозин пояснил, что в их обязанности входит оказание военно-технической поддержки подразделений ЛНР и ДНР, которые участвуют в спецоперации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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