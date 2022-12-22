В Кремле отреагировали на обстрел Донецка, в результате которого пострадал Рогозин

Фото: телеграм-канал Readovka

Кремль выражает соболезнования семьям жертв недавнего обстрела Донецка, в результате которого ранения получили экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает RT.

"Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, и председатель правительства ДНР Хоценко, и Дмитрий Рогозин. Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших", – сказал представитель Кремля.

Также он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В ночь на 22 декабря стало известно, что Рогозин и Хоценко получили ранения при обстреле гостиницы в Донецке. Сопровождающие их лица также пострадали.

Уточнялось, что экс-глава "Роскосмоса" госпитализирован, угрозы его жизни нет. Сам Рогозин сообщил, что оценивает свое состояние как удовлетворительное, отметив также, что ему предстоит операция по извлечению осколка из спины.

По данным Следственного комитета РФ, ВСУ нанесли удар по гостинице из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!