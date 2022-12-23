Супруга Рогозина опровергла информацию о своей тяжелой контузии

Фото: телеграм-канал "Рогозина Татьяна"

Супруга руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина Татьяна не подтвердила информацию о своей тяжелой контузии.

"У меня нет тяжелой контузии, слава богу", – написала она в своем телеграм-канале, подтвердив ранение, полученное ее мужем.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что в результате обстрела гостиницы в Донецке Татьяна была контужена.

В результате обстрела гостиницы экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в область выше лопатки. Его доставили в Ростов-на-Дону для проведения операции.

По последним данным, Рогозин будет перевезен в Москву, поскольку из-за сложности операции врачи из Ростова-на-Дону и Донецка не решились ее проводить.



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