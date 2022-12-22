Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Раненый при обстреле гостиницы в Донецке руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин будет перевезен на лечение в Москву.

Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию из-за ее сложности, сообщил помощник политика.

"После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей", – приводит его слова ТАСС.

Как сообщал ранее сам Рогозин, ему предстоит операция из-за ранения металлическим осколком, который попал в область выше лопатки.

Экс-глава "Роскосмоса" получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ в ночь на 22 декабря.

По данным СК РФ, удары по гостинице были нанесены при помощи 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства обстрела и причастных к нему лиц.



Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!