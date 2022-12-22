Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о гибели своего помощника во время обстрела, передает ТАСС.

"Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов – в недавнем прошлом офицер спецназа", – написал Рогозин на персональной странице в социальной сети.

Он также заявил, что планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине после лечения.

В ночь с 21 на 22 декабря руководитель группы военных советников "Царские волки" и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

В настоящий момент Рогозин находится в госпитале в Ростове-на-Дону. Сам он сообщил, что ему предстоит операция из-за ранения металлическим осколком, который попал в область выше лопатки.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы в Донецке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!