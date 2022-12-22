В Госдуме упрекнули Рогозина в потере чувства бдительности после обстрела Донецка

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Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, получившие ранения при обстреле Донецка, проявили недостаточно серьезное отношение к соблюдению мер безопасности, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Лебедев. Об этом сообщает радиостанция "Говорит "Москва".

"Это произошло не в центре принятия решений, а в гостинице. И там, как я понимаю, был фуршет по поводу дня рождения Дмитрия Олеговича. Надо самим быть уже мудрее. На войне как на войне. А мы думаем, что если с передовой отъехали, то можно уже спокойно жить", – сказал он.

По мнению Лебедева, украинские военные имели информацию о местонахождении Рогозина, Хоценко и сопровождающих их лиц. ВСУ могли получить эти сведения от своих сторонников в ДНР либо вследствие утечки, произошедшей из-за недостаточной осторожности россиян.

"Есть просто люди, которые могут навести, есть человеческая глупость, когда ты держишь в кармане телефон, не отключая его, а он является источником сигнала, и там тоже службы не дремлют. Сколько угодно вариантов может быть. Но то, что это не произошло случайно, – это 100%", – подчеркнул парламентарий.

Рогозин, находящийся с ним премьер-министр ДНР Виталий Хоценко и другие лица пострадали при обстреле гостиницы в ДНР в ночь на 22 декабря. Позже Рогозин сообщил, что был ранен осколком 3 на 4 миллиметра в область выше лопатки. Ему предстоит операция.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле гостиницы в Донецке погибли два человека. В связи с произошедшим в Кремле высказали соболезнования семьям жертв обстрела, а пострадавшим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления.

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