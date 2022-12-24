Раненого Рогозина перевезли в больницу в московском регионе

Фото: ТАСС/AP/Alexei Alexandrov

Экс-главу госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, который получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке, перевезли в больницу в московском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника Рогозина.

По его словам, в госпитали также доставили еще двух военных советников, которые также получили ранения.

Помощник Рогозина рассказал, что через несколько дней ему проведут операцию. Врачи планируют вынуть осколок, который застрял возле позвоночника экс-главы "Роскосмоса". Помощник добавил, что перед этим Рогозин хочет побывать на церемонии прощания с погибшим помощником Михаилом Бридасовым.

Источник также добавил, что еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Донецке, а третьего перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Рогозин получил ранения при обстреле гостиницы на окраине Донецка. В ней проживали несколько военных советников. Рогозина вместе с еще двумя пострадавшими госпитализировали в больницу Ростова-на-Дону.

Позже стало известно, что он получил проникающее ранение спины и контузию. В частности, в спину Рогозина вошел металлический осколок 8 на 6 миллиметров.



Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!