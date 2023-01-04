Рогозин направил ранивший его осколок послу Франции

Фото: kremlin.ru

Бывший глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, который был ранен в Донбассе, отправил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопроводительное письмо.

Рогозин напомнил Леви о совместных поездках на Бородинское поле и на Байконур, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества Москвы и Парижа.

"К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по выращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого Де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе", – написал Рогозин.

Он отметил, что Франция подверглась влиянию США, став марионеточным государством.

Рогозин напомнил, что недавно в результате подлого теракта в Донецке получил тяжелое ранение.

"В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar", – написал он.

Рогозин был ранен в ночь на 22 декабря во время обстрела гостиницы на окраине Донецка. В ней проживал сам Рогозин и еще несколько военных советников. После обстрела экс-главу "Роскосмоса" доставили в больницу Ростова-на-Дону.

У Рогозина диагностировали контузию и проникающее ранение спины: в его спину вошел металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров.

Ростовские врачи отказались от операции из-за ее сложности, после чего Рогозина перевезли в одну из больниц Московского региона. Там его успешно прооперировали, удалив осколок из шейного позвонка.



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