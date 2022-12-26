Рогозину провели успешную операцию по удалению осколка из шейного позвонка

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Экс-главу госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина успешно прооперировали, удалив осколок из шейного позвонка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

"Операция прошла успешно, он идет на поправку", – отметил собеседник агентства.

Рогозин был ранен в ночь на 22 декабря во время обстрела гостиницы на окраине Донецка. В ней проживал сам Рогозин и еще несколько военных советников. После обстрела экс-главу "Роскосмоса" доставили в больницу Ростова-на-Дону.

У него диагностировали контузию и проникающее ранение спины: в его спину вошел металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров.

Ростовские врачи отказались от операции из-за ее сложности, после чего Рогозина перевезли в одну из больниц Московского региона.



Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в столичном регионе

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