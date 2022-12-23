Сын Рогозина опроверг информацию об ухудшении его состояния

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Сообщения об ухудшении состояния руководителя группы военных советников "Царские волки" Дмитрия Рогозина, раненного при обстреле гостиницы в Донецке, не соответствует действительности. Об этом сообщил его сын Алексей Рогозин в своем телеграм-канале.

"Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности", – написал он.

Алексей Рогозин подчеркнул, что различные анонимные ресурсы и телеграм-каналы распространяют ложные и спекулятивные сведения. Также он отметил, что о состоянии других пострадавших пока говорить рано.

"Все, кто пострадал 21 декабря в результате обстрела ВСУ гостиницы в Донецке, где в эти дни располагалась группа военных советников, находятся под наблюдением высококвалифицированных донецких и ростовских врачей", – добавил он.

В результате обстрела гостиницы экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в область выше лопатки. Его доставили в Ростов-на-Дону для проведения операции.

По последним данным, Рогозин будет перевезен в Москву, поскольку из-за сложности операции врачи из Ростова-на-Дону и Донецка не решились ее проводить.

Пострадавшего при обстреле Донецка Рогозина перевезут на лечение в Москву

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