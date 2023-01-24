Три боевых робота "Маркер" будут доставлены в зону СВО в феврале – Рогозин

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"/РИА Новости

Три перспективных боевых робота "Маркер" будут доставлены в зону СВО в феврале этого года. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Робот был разработан Национальным центром развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Его тестирование было произведено на космодроме Восточный в качестве робота-охранника.

Платформа обладает самыми продвинутыми в России возможностями для автономного движения за счет распознавания объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность робота обеспечивает модульная многоспектральная система технического зрения, полученные данные обрабатываются алгоритмами нейросетей.

"Нам надо понять, как будет работать "Маркер" в условиях, когда будут вводиться противником коррекции по навигационным сигналам, когда будут работать мощные средства радиоэлектронной борьбы. Как справится эта машина, как она будет преодолевать все это своими мозгами техническими, как оператор будет ориентироваться, чтобы уйти из-под удара и нанести, наоборот, удар противнику", – заявил Рогозин.

Он уточнил, что группа "Царские волки" подготовит IT-специалистов, которые выступят операторами "Маркера". Рогозин заявил, что на линии фронта окажутся две версии машины, одна из которых будет разведывательным комплексом, а вторая – боевым вариантом.

По словам Рогозина, разведывательная версия платформы будет оснащена подвесным беспилотником, который будет работать от кабеля. Он уточняет, что подобное решение позволит снять ограничение по электропитанию беспилотника, а на его систему управления нельзя будет воздействовать средствами радиоэлектронной борьбы.

Боевая же версия робота может быть оснащена противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим оружием.

Ранее Рогозин, раненный в результате обстрела ВСУ, рассказал, когда планирует вернуться в Донбасс. По его словам, это произойдет до конца января.

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