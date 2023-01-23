Рогозин сообщил о захваченных в качестве трофеев терминалах Starlink в ДНР

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались ВС Украины, сообщил руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Мы знаем, какую пользу <...> и вред для нас принесли системы космической связи Starlink. <...> Кстати, оно (абонентское оборудование. – Прим. ред.) у нас затрофеено, мы им располагаем", – сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Украине были переданы порядка 20 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink. В октябре прошлого года американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX больше не может продолжать оплачивать работу данной спутниковой связи.

Как сообщали СМИ, за месяц до этого Маск попросил Пентагон взять на себя оплату расходов на обслуживание данной системы, но затем передумал.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что SpaceX берет с Украины за работу Starlink 2,5 тысячи долларов в месяц за каждый из примерно 1,3 тысяч терминалов, в результате чего сумма к сентябрю прошлого года составила почти 20 миллионов долларов.

Starlink планирует привезти на Украину более 10 тыс терминалов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!