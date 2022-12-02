Военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ используют сеть Starlink для личных звонков

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Сеть Starlink, о дорогостоящем содержании которой ранее сообщал глава SpaceX Илон Маск, боевики ВСУ используют не только в военных целях, но также для личных звонков и просмотра социальных сетей, рассказал военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко.

"Командира попросил – 10–20 минут тебе дают (для выхода в Сеть. – Прим. ред.). Набегут 20–30 человек, и трафик совсем упал. Скорость (интернета. –Прим. ред.) в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню", – сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, скорость интернет-соединения сети Starlink зависит от метеоусловий. В плохую погоду, например в дождь, украинские войска испытывают значительные проблемы со связью, добавил военнопленный.

В ноябре СМИ сообщали, что ВСУ могут потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования.

Отмечалось, что SpaceX взимала с украинских военных 2,5 тысячи долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1 300 единиц была подключена, в результате чего общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 миллионов долларов.



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