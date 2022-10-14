SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине – СМИ

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Американская компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя оплату расходов на обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине, поскольку она больше не может поддерживать такие траты. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Украина получила около 20 тысяч терминалов Starlink, что, по информации основателя и главы компании Илона Маска, обошлось SpaceX в 80 миллионов долларов. Он уточнил, что к концу 2022 года эти расходы увеличатся по меньшей мере до 100 миллионов долларов.

"Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно", – говорится в публикации.

Из имеющихся в распоряжении CNN документов следует, что в сентябре Маск письменно уведомил Пентагон, что SpaceX не в состоянии и дальше финансировать работу Starlink на прежнем уровне в интересах правительства Украины и ВСУ. Таким образом, до конца года Пентагон может потратить на обслуживание системы более 120 миллионов долларов, а в 2023 году – еще порядка 400 миллионов долларов.

Ранее военнослужащие Украины пожаловались на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink. По данным источников Financial Times, в украинском правительстве отмечают "катастрофические" потери связи из-за нарушений в работе системы.

Илон Маск не стал комментировать проблемы в работе Starlink на Украине

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