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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на критику его плана по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он фанат Украины, но не третьей мировой войны. Об этом миллиардер написал в Twitter.

Американский предприниматель высказался в ответ на реакцию украинского издания Kyiv Post на предложенный им план урегулирования. Газета не согласилась с планом Маска, подчеркнув, что его "гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине".

3 октября Илон Маск предложил заново организовать референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, но на этот раз под наблюдением ООН. Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Маск, "в отличие от многих профессиональных дипломатов", пытается найти пути для достижения мира. Вместе с тем представитель Кремля добавил, что к этому невозможно прийти без выполнения условий России.



Илон Маск заявил, что восток Украины предпочитает Россию

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