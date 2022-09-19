Сеть Starlink не будет работать в России, Белоруссии, Китае и Иране

15:51
Фото: ТАСС/Zuma
Спутниковая интернет-сеть Starlink компании Илона Маска SpaceX останется недоступной для жителей России, поскольку она не входит в карту покрытия, как и Белоруссия, Китай, Северная Корея, Афганистан и Иран. Это следует из данных на сайте Starlink.
"Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов. По мере получения разрешений наша зона покрытия будет продолжать расширяться, поэтому, пожалуйста, уточняйте будущую доступность в вашем регионе", – отмечается на сайте при проверке возможности подключения по адресу на территории РФ.
В настоящее время Россия на портале Starlink не указана ни в категории "лист ожидания", где, в частности, числится, Украина, ни в категории "скоро будет", как, например Казахстан, Турция или Индия. Также ни в одной из этих категорий не числятся Белоруссия, Сирия, Иран, Китай, Афганистан, Венесуэла, Куба и КНДР.
19 сентября основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что спутниковая сеть Starlink теперь доступна на всех континентах Земли. По словам предпринимателя, она теперь работает даже на Антарктиде.
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