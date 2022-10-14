Маск подтвердил, что не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

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Американский предприниматель Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX не может продолжать оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему.

"И тем более направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами", – подчеркнул Маск, назвав это неразумным.

Ранее СМИ сообщили, что SpaceX попросила Пентагон взять на себя оплату расходов на обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Из имеющихся в распоряжении CNN документов следует, что в сентябре Маск письменно уведомил Пентагон, что SpaceX не в состоянии и дальше финансировать работу Starlink на прежнем уровне в интересах правительства Украины и ВСУ. Таким образом, до конца года Пентагон может потратить на обслуживание системы более 120 миллионов долларов, а в 2023 году – еще порядка 400 миллионов долларов.

Отмечается, что Украина получила около 20 тысяч терминалов Starlink, что, по информации основателя и главы компании Илона Маска, обошлось SpaceX в 80 миллионов долларов. Он уточнил, что к концу 2022 года эти расходы увеличатся по меньшей мере до 100 миллионов долларов.

Илон Маск не стал комментировать проблемы в работе Starlink на Украине

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