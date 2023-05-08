Рогов заявил о применении БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о массированном применении БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на территории Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных режиму Зеленского территориях за последние месяцы", – написал он.

По его словам, громкие звуки слышны в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, Херсоне. Он уточнил, что в Орехове Запорожской области удары были нанесены по складам и позициям ВСУ .

Кроме того, Рогов заявил, что ЧВК "Вагнер" пошли ночью 8 мая на мощный штурм в Артемовске, но не привел никаких подробностей.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Одессе, Киевской и Черниговской областях произошли взрывы. Кроме того, сообщалось также о пожаре в Одессе, который начался после взрывов.

4 мая стало известно о мощном взрыве, который произошел на заводе "Арсенал" в Киеве. По словам свидетеля, ему трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.



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