Мощный взрыв произошел на заводе "Арсенал" в Киеве – СМИ

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Мощный взрыв минувшей ночью прогремел в Киеве. По предварительным данным, прилет зафиксирован по заводу "Арсенал", передает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев.

"Были взрывы ночью, после двух часов. Один взрыв был очень сильный, который слышали по всему городу, окна дрожали, сигнализация ревела. Прилет был, предварительно, по "Арсеналу", завод очень много территории занимает", – поделился один из очевидцев.

В свою очередь, другой свидетель ситуации рассказал, что трудно даже представить, какая мощность была у взрыва.

Ночью была объявлена воздушная тревога в десяти украинских областях, в том числе в Киеве. Она продолжалась 3,5 часа. Взрывы прогремели в Киеве и области.