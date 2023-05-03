Британский разведчик заявил, что удары ВКС РФ повлияли на готовность ВСУ к наступлению

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удары ВКС России по стратегическим военным объектам на Украине могли повлиять на готовность Киева к проведению контрнаступления. Об этом заявил бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм в интервью для Newsweek.

"Атака подчеркивает важность складов боеприпасов и объектов оборонной промышленности. <…> Она могла отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению", – заявил эксперт.

В статье отмечается, что авиация России поразила ключевое предприятие ВПК Украины, которое принимало участие в испытаниях противокорабельных ракет "Нептун" и реактивных снарядов "Ольха-М".

ВКС России нанесли по объектам военно-промышленного комплекса Украины массированный удар в ночь на 1 мая. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ударом была нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

По мнению бывшего советника главы Пентагона, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, в результате ударов ВКС России, которые также были нанесены по штаб-квартирам девяти украинских бригад, были уничтожены тысячи военных и погибли важные кадровые офицеры. Он заявляет, что их гибель лишила ВСУ компетентных командиров, в которых Украина очень нуждается.

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