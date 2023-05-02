Украинская армия потеряла в апреле более 15 тысяч человек – Шойгу

Фото: ТАСС/Михаил Скуратов

Украинская армия потеряла свыше 15 тысяч военных в апреле, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"ВС РФ ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", – цитирует его ТАСС.

Также министр отметил, что украинская сторона за минувший месяц лишилась 430 танков и других бронемашин. Кроме того, российские войска уничтожили 277 беспилотных летательных аппаратов и восемь самолетов, 18 боевых машин РСЗО, 225 орудий полевой артиллерии и минометов врага.

Шойгу сделал акцент на том, что армия РФ продолжит устранять вооружение, которое Запад передает Киеву.

Ранее стало известно, что страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и обучили не менее 9 бронетанковых бригад.

Как отметил генсек Альянса Йенс Столтенберг, уже поставлено 98% от обещанной помощи. В комплекте к бронемашинам и танкам на Украину отправили "огромное" количество боеприпасов. Кроме того, он сообщил о поставках современных средств ПВО и артиллерии.

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен в скором времени предоставить Киеву дополнительную военную помощь для проведения контрнаступления.



США пообещали Украине дополнительные поставки оружия