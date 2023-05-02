ВСУ попытались отбросить российские силы в Артемовске с помощью резервных отрядов – СМИ

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Вооруженные силы Украины пытаются провести наступательные операции в Артемовске с помощью резервных отрядов. Об этом со ссылкой на украинских военных аналитиков сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".

"ВСУ подтянули резервы и бросились в контратаку в Бахмуте (украинское название Артемовска. – прим. ред.), стремясь отбросить ЧВК "Вагнер", – указано в сообщении.

Украинским войскам не удалось достигнуть существенного успеха, указывается в публикации. Однако сообщается, что в нескольких кварталах ВСУ сумели отодвинуть российские силы, при этом бои продолжаются.

Ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК продвинулись еще на 120 метров в Артемовске. По его словам, под контролем российских сил находится 45 тысяч квадратных метров города.

До этого боец ЧВК "Вагнер" сообщил, что до полного освобождения Артемовска штурмовым подразделениям осталось преодолеть порядка 1,5 километра по городской застройке. По его словам, украинские боевики на данный момент удерживают под контролем здание медицинского института, который находится на самой высокой западной точке города.

ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске