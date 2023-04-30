Боец ЧВК "Вагнер" рассказал, сколько осталось до полного освобождения Артемовска

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

До полного освобождения Артемовска штурмовикам осталось пройти порядка 1,5 километра по городской застройке. Об этом РИА Новости рассказал один из бойцов ЧВК "Вагнер".

По его словам, линия фронта все больше начинает смещаться к западным окраинам города.

Военнослужащий также рассказал, что его подразделение взяло штурмом квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей Артемовск на две части. С этих домов солдаты ВСУ наблюдали и корректировали огонь по штурмовым группам российских сил.

В данный момент украинские боевики держат под контролем здание мединститута, который находится на самой высокой западной точке города, добавил боец ЧВК.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов ЧВК на 100–150 метров в Артемовске.

До этого заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин после посещения Артемовска сообщил, что город возможно будет восстановить. По его словам, сегодняшнее состояние Артемовска можно сравнить с Мариуполем.

Российская армия взяла под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске