Хуснуллин посетил Артемовск и заявил о возможности его восстановления

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Артемовск возможно будет восстановить, заявил заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин после посещения города. В своем официальном телеграм-канале он выложил видео, на кадрах которого виден пострадавший от боевых действий населенный пункт.

На записи показаны поврежденный Дом пионеров и обгоревшие здания. Хуснуллин сравнил сегодняшнее состояние Артемовска с Мариуполем.

"Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть. Как только позволит оперативная обстановка, будем заходить и шаг за шагом работать", – говорится в его публикации.

Ранее житель Артемовска рассказал, как украинские солдаты стреляли из танка по пятиэтажке в городе после отказа остававшихся там жителей уезжать на подконтрольную Киеву территорию.

До этого сообщалось, что штурмовики ЧВК "Вагнер" продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска. Штурмовые отряды продвинулись от улицы Корсунского до переулка Геологов, а также установили контроль над Салтовским мясокомбинатом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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