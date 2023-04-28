Украинские бойцы признали превосходство российской армии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные говорят о превосходстве российской армии, несмотря на поставки ВСУ западного вооружения. Об этом сообщает The New York Times.

"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты. Мы не можем попасть на свои позиции и выйти из них, настолько силен обстрел", – рассказал один из бойцов ВСУ.

Журналисты отметили, что украинские солдаты понимают, что оружие Запада не будет гарантировать им успех, поскольку российская сторона все еще сохраняет численное преимущество как в тяжелом вооружении, так и в авиации и бронетехнике.

Ранее командующий восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что российские силы задействуют гаджеты с приложением, в котором присутствуют координаты позиций украинских войск.

До этого американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что на Западе знают, что поставляемое Украине оружие впоследствии попадает на черный рынок, однако СМИ это замалчивают.

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