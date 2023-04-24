На Украине задержали экс-разведчика за провал операции по угону российского самолета

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Украинские силовики задержали бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского, руководившего провальной операцией по угону самолета ВКС РФ на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

СБУ задержала Червинского в понедельник утром в Тернопольской области. Уточняется, что суд по этому делу пройдет 25 апреля. В ходе слушания фигуранту назначат меру пресечения.

Ранее стало известно, что попытка угнать российский самолет в июле прошлого года завершилась ракетным обстрелом аэродрома Канатово и смертью украинских бойцов. По информации СБУ, операция проводилась без необходимого согласования.

В это же время российская сторона получила данные о размещении личного состава украинской армии и самолетов.

Пилот из РФ согласился перейти на сторону Украины и прилететь в государство на украденном самолете, однако российские военные атаковали аэродром. В результате удара погиб командир воинской части, 17 украинских бойцов получили травмы, а взлетная полоса и иная техника были сильно повреждены.