Пригожин назвал свое заявление об американских журналистах в Артемовске шуткой

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал собственное заявление о приостановлении огня артиллерии во время приезда американских журналистов в Артемовск и назвал его шуткой. Об этом сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

"В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками "Пригожин приостановил огонь", "Вагнера" дают возможность заехать американским журналистам", "Наступление на Артемовск приостановлено". Ребята, это юмор такой военный", – подчеркнул бизнесмен.

До этого Пригожин сообщил о решении приостановить работу артиллерии в Артемовске на время приезда в город журналистов из США. Так, подразделениям "Вагнера" стало известно о том, что ВСУ пригласили американских журналистов посетить город. Представителей СМИ везет командир 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под огневой контроль участок дороги, по которой группировки ВСУ получали снабжение в Артемовске. Однако, предупредил он, ВСУ имеют возможность перемещаться.

Также командующий силами специальных операций Украины генерал Виктор Хоренко заявил, что обстановка на артемовском направлении для бойцов украинской стороны складывается сложная. Вместе с этим он подчеркнул, что киевские военные должны быть к этому готовы.

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