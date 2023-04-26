Командующий силами спецопераций Украины сообщил о тяжелой обстановке в Артемовске

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Ситуация на артемовском направлении для Вооруженных сил Украины складывается тяжелая, заявил командующий силами специальных операций Украины генерал Виктор Хоренко в ходе встречи с бойцами ВСУ. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Однако генерал подчеркнул, что бойцы Украины должны быть готовы к этому.

"Действительно, ситуация в Артемовске сложная, однако кто, как не вы знает, что надо делать и как действовать в таких условиях", – заявил Хоренко.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что воздушно-десантные войска и армейская авиация ВС РФ помешали ВСУ перебросить резервы в западную территорию Артемовска.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы российской стороны справляются с задачей оттягивания контрнаступления ВСУ, "перемалывая" живую силу их подразделений. Вместе с этим он отметил, что после взятия Артемовска украинский лидер Владимир Зеленский начнет контрнаступление.