Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что ВСУ бросают в Артемовске много оружия и боеприпасов

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Боец ЧВК "Вагнер" сообщил, что ВСУ при отступлении в Артемовске бросают большое количество оружия и боеприпасов, в том числе, поставленных странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение… Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях", – рассказал он.

Боец также рассказал, что на оставленных позициях ВСУ часто попадаются атрибуты с нацистскими символами. По его словам, на одной из точек был найден нож со свастикой, кроме того, штурмовикам попадается очень много шевронов украинских военных с разной нацистской символикой.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что малые группы Вооруженных сил Украины пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен. Он заявил, что гарнизон Украины практически обречен и напомнил, что порядка 90% территории города контролируют российские силы.