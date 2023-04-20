ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут"

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Вооруженные силы Российской Федерации при проведении спецоперации поразили объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины "Бахмут". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Константиновка поражен объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут", – сказал Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, российские бойцы ликвидировали три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады украинских сил и 116-й бригады территориальной обороны недалеко от населенных пунктов Терны и Тоненькое ДНР.

Накануне Конашенков заявил, что штурмовые отряды на донецком направлении в течение суток освободили три квартала в Артемовске. Он отметил, что штурмовикам оказали поддержку оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что ВС РФ взяли под контроль около 90% Артемовска. Гагин добавил, что российские силы также взяли под свой контроль все дороги города.

