Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что российские силы выдавливают ВСУ из Артемовска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы выдавливают подразделения ВСУ из Артемовска, зажимая их в клещи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из бойцов ЧВК "Вагнер".

Военнослужащий добавил, что у украинских солдат пока есть небольшая возможность отступить, однако это ненадолго, поскольку вероятность полного окружения ВСУ в городе крайне высока.

"Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнется, ее уже не будет", – обратился к украинским солдатам боец ЧВК.

Ранее один из командиров группы "Вагнер" сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются удержать Артемовск при помощи тактики "живых щитов". По его словам, они не пытаются сформировать грамотную оборону.

В Минобороны России рассказали, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут боевые действия по овладению кварталами в западных районах Артемовска.

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