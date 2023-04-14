Пригожин заявил о преимуществе для РФ в длительной битве за Артемовск

Фото: телеграм-канал "Кровь мешками"

Длительное сражение за Артемовск (украинское название – Бахмут) дает преимущество российским силам. Об этом сообщается в статье основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, опубликованной в телеграм-канале его пресс-службы.

"Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников. Для нас крайне выгоден Бахмут, мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры", – говорится в статье.

Пригожин считает, что Артемовск не представляет интереса для украинской стороны. Город, по мнению бизнесмена, является скорее дестабилизирующим фактором, чем фактором удержания позиций.

Вместе с этим Пригожин заявил, что взятие российскими силами Артемовска не обеспечит быструю победу над Украиной. Предприниматель считает, что стратегическая роль города не так велика. За Артемовском следуют такие населенные пункты, как Северск, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка и Часов Яр. По словам основателя ЧВК, они входят в так называемое "донбасское кольцо" и образуют из себя укрепрайон.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что бойцы "Вагнера" ведут боевые действия по овладению кварталами в западных районах Артемовска. По данным ведомства, ЧВК пресекает попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и ввести резервы.

Спортсменки украинской сборной по биатлону участвуют в составе ВСУ в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!