Пригожин сообщил об уничтожении бойцами группы "Вагнер" 38 тысяч солдат ВСУ

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Группа "Вагнер" уничтожила 38 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил основатель ЧВК "Вагнер" и бизнесмен Евгений Пригожин.

Она напомнил, что "Вагнер" вступила в боевые действия 19 марта прошлого года.

"С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями "Вагнер") – только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) – 38 тысяч человек", – цитирует Пригожина его пресс-служба.

Он добавил, что 32 тысячи безвозвратных потерь от общего числа приходится на Соледар, Артемовск и ближайшие к нему районы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что штурмовые отряды "Вагнер" заняли три городских квартала на донецком направлении в районе Артемовска.

В ведомстве рассказали, что российским силам удалось поразить резервы противника, который пытался прорваться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки. Атака была успешно отражена благодаря ударам оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огню артиллерии группировки "Юг".

До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что под контролем российских войск находятся все административные здания Артемовска. Он отметил, что подразделения ВСУ все еще остаются в западной части города. По его словам, единственный выход для них на сегодняшний день – сдаваться в плен.



Пушилин заявил, что Артемовск обязательно будет отстроен заново

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