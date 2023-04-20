В Донецке сообщили о попытках ВСУ бежать из Артемовска

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Малые группы Вооруженных сил Украины пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Противник несет колоссальные потери ежедневно, он вытеснен на западные окраины, куда практически нет подвоза боеприпасов, дороги простреливаются нашей артиллерией. Это касается и ротации военнослужащих, и вывоза раненых", – рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Гагина, гарнизон Украины практически обречен. Он напомнил, что порядка 90% территории Артемовска контролируют бойцы Вооруженных сил РФ. Однако советник врио главы ДНР не спешит говорить о системном отступлении украинских войск.

Чиновник также отметил, что пока невозможно оценить степень разрушения города. Это станет возможным только после его полного освобождения от ВСУ. Он подчеркнул, что, отступая, украинские бойцы намеренно разрушают инфраструктуру Артемовска.

Ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды на донецком направлении в течение суток освободили три квартала в Артемовске. Он отметил, что штурмовикам оказали поддержку оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.

Позже он сообщил, что ВС РФ при проведении спецоперации поразили объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины "Бахмут".

