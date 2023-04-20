Пушилин заявил об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска

Фото: Минобороны РФ

В западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, несмотря на это, бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение вперед, причем в любое время суток.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артемовске. Поддержку штурмовикам оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.

Российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска. Тем не менее согласованного отступления ВСУ пока нет.