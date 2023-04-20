10:12Политика
Пушилин заявил об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска
Фото: Минобороны РФ
В западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, несмотря на это, бойцы ЧВК "Вагнер" продолжают движение вперед, причем в любое время суток.
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артемовске. Поддержку штурмовикам оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.
Российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска. Тем не менее согласованного отступления ВСУ пока нет.
В Сеть попали секретные документы США о подготовке ВСУ к масштабному наступлению
Читайте также