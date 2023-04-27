Пушилин заявил, что силы РФ взяли под огневой контроль почти все позиции ВСУ в Марьинке

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы взяли под огневой контроль почти что все позиции Вооруженных сил Украины в Марьинке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бойцы российской стороны освободили большинство кварталов на этом направлении – 50 из условных 59 находятся под контролем военных подразделений РФ.

"Здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника, поэтому, несмотря на его попытки оказывать сопротивление, продвигаемся вперед", – отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы ДНР подчеркнул, что военные украинской стороны продолжают регулярно перебрасывать в город новые резервы. Пушилин отметил, что этот факт замедляет освобождение Марьинки.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма рассказал, что ВС РФ нанесли групповой удар по ВСУ в районе Северска. Помимо этого, недалеко от населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Карловка артиллерией крупного калибра бойцы России атаковали по опорным пунктам и местам временного размещения украинских военных.