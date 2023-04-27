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13:24

Политика

Огонь артиллерии приостановят в Артемовске на время приезда журналистов США – Пригожин

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о решении приостановить работу артиллерии в Артемовске на время приезда в город журналистов из США. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

Отмечается, что подразделениям "Вагнера" стало известно о том, что украинские военные пригласили американских журналистов посетить Артемовск. Представителей СМИ везет командир 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер.

"Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять город и уехать домой", – заявил Пригожин.

При этом он предостерег украинских военных от переброски резервов в Артемовск во время визита американских журналистов.

"Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай, распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами", – предупредил Пригожин.

Ранее сообщалось, что российские силы взяли под огневой контроль участок дороги, по которой группировки Вооруженных сил Украины получали снабжение в Артемовске.

До этого командующий силами специальных операций Украины генерал Виктор Хоренко на встрече с солдатами ВСУ заявил, что обстановка на артемовском направлении для бойцов украинской стороны складывается сложная. Вместе с этим он подчеркнул, что киевские военные должны быть к этому готовы.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы РФ справляются с задачей оттягивания контрнаступления ВСУ, "перемалывая" живую силу их подразделений. По его словам, после взятия Артемовска Владимир Зеленский захочет приступить к контрнаступлению.

Штурмовые отряды РФ освободили еще два квартала в западной части Артемовска

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