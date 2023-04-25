Украинский генерал заявил, что ВС РФ используют приложение с координатами сил ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы задействуют гаджеты с приложением, в котором присутствуют координаты позиций украинских войск. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на украинские СМИ.

"Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS", – подчеркнул командующий восточной группировкой ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, в данном приложении есть координаты позиций украинских огневых средств и маршруты выдвижения к объектам. Генерал ВСУ указал, что российские силы наносят мощное огневое поражение Вооруженным силам Украины.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские силы за сутки уничтожили до 360 наемников и военных ВСУ на донецком направлении. Также они поразили семь БМП, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска готовятся к контрнаступлению на небольших участках краснолиманского направления. По его словам, в районе направления фиксируется скопление подразделений Вооруженных сил Украины.