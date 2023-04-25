В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к контрнаступлению на краснолиманском направлении

Фото: 123RF/zabelin

Украинские войска готовятся к контрнаступлению на небольших участках краснолиманского направления в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районе направления фиксируется скопление подразделений Вооруженных сил Украины.

"В ходе анализа сосредоточения вооруженных формирований Украины, их численности, наличия вооружения и техники, можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности", – цитирует эксперта РИА Новости.

При этом наступлению украинских войск препятствует активная работа российской авиации, артиллерии и других сил, сообщил Марочко.

До этого австралийский генерал Мик Райан сообщил, что у властей Украины есть три варианта контрнаступления. В одном из случаев, по его словам, власти захотят разделить войска для одновременной атаки в южной и восточной части зоны боевых действий. Райан предполагает, что при выборе тактики подобный вариант может быть использован совместно с третьим.

