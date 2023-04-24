Киев ведет с Москвой переговоры по обмену пленными в формате "всех на всех" – ГУР Украины

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Киев проводит переговоры с российской стороной по теме обмена пленными в формате "всех на всех". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова.

По его словам, Киев уже приближается к финалу по этому вопросу. Буданов отметил, что на данный момент в рамках процедуры обмена Украина вернула свыше 2 200 человек.

Этот факт, считает глава ГУР, является беспрецедентным в мировой истории, так как все обмены пленными проходили после завершения боевых действий.

Ранее сообщалось, что на Украину во время пасхального обмена пленными с российской стороной вернулись 130 человек. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, среди них были моряки, пограничники, представители Нацгвардии и другие военные.

До этого в Минобороны РФ заявили, что из плена с подконтрольной Украине территории вернулись 106 российских бойцов. Их перевезли в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях ведомства.